ВСУ сбили вражеский беспилотник в Винницкой области

Ситуация в Винницком регионе спокойная, боевые действия не ведутся.

Украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат тактического уровня в Винницкой области.

Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.

"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летательный аппарат тактического уровня", – написал Борзов.

Он также подчеркнул, что ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.

Сергей Борзов сообщил, что из Винницы сегодня выедет 20 тонн гуманитарной помощи в Харьков.

Напомним, в оккупированном Бердянске, несмотря на угрозы, жители вышли на митинг (видео).

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