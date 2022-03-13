ВСУ сбили вражеский беспилотник в Винницкой области

Ситуация в Винницком регионе спокойная, боевые действия не ведутся.
Украинские военные сбили вражеский беспилотный летательный аппарат тактического уровня в Винницкой области.
Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Facebook.
"Сегодня был сбит нашими военными на территории Винницкой области беспилотный летательный аппарат тактического уровня", – написал Борзов.
Он также подчеркнул, что ситуация в регионе спокойная, боевые действия не ведутся.
Сергей Борзов сообщил, что из Винницы сегодня выедет 20 тонн гуманитарной помощи в Харьков.
Напомним, в оккупированном Бердянске, несмотря на угрозы, жители вышли на митинг (видео).
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