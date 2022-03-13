В Запорожье изменили продолжительность комендантского часа

Комендантский час действует в регионе с 28 февраля.
С понедельника, 14 марта, в Запорожье меняется комендантский час.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Согласно приказу начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, она будет действовать с 20:00 до 05:00. К слову, комендантский час начал действовать в регионе с 28 февраля — с 19:00 до 06:00.
По его словам, в течение комендантского часа будет действовать специальный режим светомаскировки.
"Призываю: максимально ограничьте свое пребывание на улицах и без необходимости вообще не выходите из дома. Даже в то время, когда комендантский час не действует. А в комендантский час выходить из дома можно только для того, чтобы спуститься в укрытие", — подчеркнул он.
Кроме того, в Запорожской области разрешили продавать алкогольные напитки. Впрочем, по приказу делать это можно с 10:00 до 14:00 в тех магазинах, которые имеют соответствующую лицензию.
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