В Запорожье изменили продолжительность комендантского часа

Комендантский час действует в регионе с 28 февраля.

С понедельника, 14 марта, в Запорожье меняется комендантский час.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Согласно приказу начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, она будет действовать с 20:00 до 05:00. К слову, комендантский час начал действовать в регионе с 28 февраля — с 19:00 до 06:00.

По его словам, в течение комендантского часа будет действовать специальный режим светомаскировки.

"Призываю: максимально ограничьте свое пребывание на улицах и без необходимости вообще не выходите из дома. Даже в то время, когда комендантский час не действует. А в комендантский час выходить из дома можно только для того, чтобы спуститься в укрытие", — подчеркнул он.

Кроме того, в Запорожской области разрешили продавать алкогольные напитки. Впрочем, по приказу делать это можно с 10:00 до 14:00 в тех магазинах, которые имеют соответствующую лицензию.

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