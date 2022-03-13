В Новой Каховке пропал активист

Мужчина не выходит на связь.

12 марта в Новой Каховке (Херсонская область) пропал активист Сергей Цигипа.

Об этом сообщила Елена Новицкая на своей странице в Facebook.

"В 9.00 Сергей с Айсом (собака – ред.) пошел в Таврический и исчез. Связь с ним потеряна", — написала Елена.

Напомним, в Херсонской области российские войска взяли под контроль Новую Каховку. Накануне тысячи человек вышли на улицы города, чтобы выразить свою поддержку Украине.

Тем временем в Херсоне тысячи человек вышли на площадь Свободы. Они скандируют: "Херсон — это Украина" и "Домой, пока еще жив".

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