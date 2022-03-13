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В Ірпені окупанти розстріляли журналіста New York Times, ще одного американця поранено (фото та відео)

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В Ірпені окупанти розстріляли журналіста New York Times, ще одного американця поранено (фото та відео)

Один журналіст загинув, один поранений.

В Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений.

Про це 13 березня повідомили в поліції Київської області.

Потерпілого вивезли із зони бойових дій та доставили до лікарні "Охматдит".

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Звісно, професія журналіста передбачає ризик, втім громадянин США Брент Ренауд поплатився життям за спробу висвітлити підступність, жорстокість та безжальність агресора", - написав начальник  поліції Київської області Андрій Нєбитов. 

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