СБУ задержала информаторов рф в Харькове, Одессе и Северодонецке

СБУ задержала информаторов рф в Харькове, Одессе и Северодонецке

Все предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ.

Служба безопасности Украины задержала информаторов рф в Харькове, Одессе и Северодонецке.

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Об этом сообщают в телеграмм-канале ведомства.

За минувшие сутки (12 марта) на территории Украины было задержано несколько информаторов, собиравших для оккупантов разведывательную информацию.

В Харьковской области СБУ разоблачила мужчину, который собирал данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты осуществляли по ним ракетно-бомбовые удары.

Также задержали супруги, которые сотрудничали с вражескими спецслужбами: мужчина помогал корректировать обстрелы, а женщина пропагандировала в соцсетях идеи «русского мира».

В Одессе задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.

В Луганской области местная жительница помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк.

Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ.

Напомним, что осейские оккупанты намеренно вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах среди украинских защитников. В частности, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать.