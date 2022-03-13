СБУ задержала информаторов рф в Харькове, Одессе и Северодонецке

Все предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ.
Служба безопасности Украины задержала информаторов рф в Харькове, Одессе и Северодонецке.
Об этом сообщают в телеграмм-канале ведомства.
За минувшие сутки (12 марта) на территории Украины было задержано несколько информаторов, собиравших для оккупантов разведывательную информацию.
В Харьковской области СБУ разоблачила мужчину, который собирал данные о дислокации и маршрутах движения ВСУ, а также координаты объектов инфраструктуры, чтобы оккупанты осуществляли по ним ракетно-бомбовые удары.
Также задержали супруги, которые сотрудничали с вражескими спецслужбами: мужчина помогал корректировать обстрелы, а женщина пропагандировала в соцсетях идеи «русского мира».
В Одессе задержан агент, собиравший информацию о защитных оборонных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.
В Луганской области местная жительница помогала вражеским войскам бомбить Северодонецк.
Все эти предатели и агенты задержаны и дают показания СБУ.
Напомним, что осейские оккупанты намеренно вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах среди украинских защитников. В частности, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать.