У Байдена прокоментували вбивство журналіста зі США на війні в Україні

Радник американського президента шокований.
Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав вбивство російськими військами американського журналіста в Ірпені шокуючим і жахливим.
Про це повідомила журналістка The New York Times Кеті Роджерс 13 березня.
"У програмі "Обличчям до нації" Джейк Салліван називає вбивство американського журналіста в Україні російськими силами "шокуючим і жахливим". "Очевидно, ми будемо дуже уважно відстежувати розвиток подій і відповідним чином реагуватимемо", – процитувала журналістка радника Джо Байдена.
On "Face the Nation," Jake Sullivan calls the murder of an US journalist in Ukraine by Russian forces "shocking and horrifying."— Katie Rogers (@katierogers) March 13, 2022
"We will obviously be tracking this latest development very closely and will be responding accordingly."
Нагадаємо, в поліції Київської області 13 березня повідомили, що в Ірпені російські окупанти на смерть розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений, його доставили до столичного ОХМАТДИТу та надають допомогу медики.
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