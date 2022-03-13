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У Байдена прокоментували вбивство журналіста зі США на війні в Україні

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У Байдена прокоментували вбивство журналіста зі США на війні в Україні

Associated Press

Радник американського президента шокований.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав вбивство російськими військами американського журналіста в Ірпені шокуючим і жахливим.

Про це повідомила журналістка The New York Times Кеті Роджерс 13 березня.

"У програмі "Обличчям до нації" Джейк Салліван називає вбивство американського журналіста в Україні російськими силами "шокуючим і жахливим". "Очевидно, ми будемо дуже уважно відстежувати розвиток подій і відповідним чином реагуватимемо", – процитувала журналістка радника Джо Байдена.  

Нагадаємо, в поліції Київської області 13 березня повідомили, що в Ірпені російські окупанти на смерть розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений, його доставили до столичного ОХМАТДИТу та надають допомогу медики.

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