У Байдена прокоментували вбивство журналіста зі США на війні в Україні

У Байдена прокоментували вбивство журналіста зі США на війні в Україні

Радник американського президента шокований.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван назвав вбивство російськими військами американського журналіста в Ірпені шокуючим і жахливим.

Про це повідомила журналістка The New York Times Кеті Роджерс 13 березня.

"У програмі "Обличчям до нації" Джейк Салліван називає вбивство американського журналіста в Україні російськими силами "шокуючим і жахливим". "Очевидно, ми будемо дуже уважно відстежувати розвиток подій і відповідним чином реагуватимемо", – процитувала журналістка радника Джо Байдена.

On "Face the Nation," Jake Sullivan calls the murder of an US journalist in Ukraine by Russian forces "shocking and horrifying."

"We will obviously be tracking this latest development very closely and will be responding accordingly." — Katie Rogers (@katierogers) March 13, 2022

Нагадаємо, в поліції Київської області 13 березня повідомили, що в Ірпені російські окупанти на смерть розстріляли 51-річного кореспондента видання New York Times. Ще один журналіст американського ЗМІ поранений, його доставили до столичного ОХМАТДИТу та надають допомогу медики.

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