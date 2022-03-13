Британська система переказів Paysend зупиняє роботу в Росії

Всі перекази у країну-агресорку блокуватимуться.

Система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в РФ через війну проти України.

Про це компанія заявила на своїй сторінці у LinkedIn.

"Коли ми заснували Paysend, наша місія полягала в тому, щоб об’єднати людей і зблизити сім’ю та друзів, навіть якщо вони могли бути фізично розділені по всьому світу. Вторгнення Росії в Україну дає сувору реальність того, наскільки важкою може бути втілення такої простої концепції", – йдеться у заяві компанії

Внаслідок цього компанія ухвалила рішення негайно призупинити всі перекази в Росію. Paysend заявляє, що "відокремити підтримку окремих осіб від підтримки їхнього уряду стає дедалі важче"/

Сервісами Paysend користується понад 6,2 млн осіб, система підтримує перекази між 12 мільярдами карток Mastercard, Visa, China UnionPay та інших систем.

Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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