PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян

Це станеться менше ніж за тиждень.

Міжнародна електронна платіжна система PayPal з 18 березня заблокує електронні гаманці росіян.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня. Чекаємо компанію на українському ринку", – зазначив він.

Минулого тижня PayPal припинила надання своїх послуг в росії через її агресію проти України.

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