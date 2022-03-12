PayPal заблокує всі електронні гаманці росіян

Це станеться менше ніж за тиждень.
Міжнародна електронна платіжна система PayPal з 18 березня заблокує електронні гаманці росіян.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"PayPal заблокує електронні гаманці росіян з 18 березня. Чекаємо компанію на українському ринку", – зазначив він.
Минулого тижня PayPal припинила надання своїх послуг в росії через її агресію проти України.
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