Ще один німецький банк виходить з російського ринку

Commerzbank припинив співпрацю з окупантами.
Німецький банк Commerzbank виходить з російського ринку під тиском санкцій.
Про це повідомила прессекретарка банку у коментарі Bloomberg.
"Ми припинили вести новий бізнес в Росії і зупиняємо існуючі транзакції. Звичайно, ми дотримуємося санкцій", - зазначила вона.
Днем раніше про вихід з російського ринку заявив конкурент банку Deutsche Bank.
Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.
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