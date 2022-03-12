Ще один німецький банк виходить з російського ринку

Ще один німецький банк виходить з російського ринку

Commerzbank припинив співпрацю з окупантами.

Німецький банк Commerzbank виходить з російського ринку під тиском санкцій.

Про це повідомила прессекретарка банку у коментарі Bloomberg.

"Ми припинили вести новий бізнес в Росії і зупиняємо існуючі транзакції. Звичайно, ми дотримуємося санкцій", - зазначила вона.

Днем раніше про вихід з російського ринку заявив конкурент банку Deutsche Bank.

Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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