У Deutsche Bank наголосили, що жодного нового бізнесу в Росії не відкриватиме.
Німецький банк Deutsche Bank згортає свій бізнес у Росії.
Про це повідомляється на сайті банку.
"Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних і нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії, поки ми допомагаємо нашим неросійським багатонаціональним клієнтам у скороченні їх операцій", — йдеться в повідомленні.
У Deutsche Bank наголосили, що жодного нового бізнесу в Росії не відкриватиме.
Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.
Читайте також:
- Виробник популярних солодощів Mars, Snickers, Twix і Bounty припиняє постачати свою продукцію до Росії
- Walt Disney повністю зупиняє роботу в Росії через "безжалісний напад на Україну"
- Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії
- Популярні алкогольні напої Jack Daniel's та Finlandia ідуть з ринку Росії