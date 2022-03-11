У Deutsche Bank наголосили, що жодного нового бізнесу в Росії не відкриватиме.

Німецький банк Deutsche Bank згортає свій бізнес у Росії.

Про це повідомляється на сайті банку.

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"Як і деякі інші міжнародні компанії, і відповідно до наших юридичних і нормативних зобов'язань, ми перебуваємо в процесі зупинки нашого бізнесу в Росії, поки ми допомагаємо нашим неросійським багатонаціональним клієнтам у скороченні їх операцій", — йдеться в повідомленні.

У Deutsche Bank наголосили, що жодного нового бізнесу в Росії не відкриватиме.

Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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