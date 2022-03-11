В Deutsche Bank подчеркнули, что ни один новый бизнес в России не будет открываться.
Немецкий банк Deutsche Bank сворачивает свой бизнес в России.
Об этом сообщается на сайте банка.
"Как и некоторые другие международные компании, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе остановки нашего бизнеса в России, пока мы помогаем нашим нероссийским многонациональным клиентам в сокращении их операций", — говорится в сообщении.
В Deutsche Bank подчеркнули, что ни один новый бизнес в России не будет открываться.
Напомним, уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.
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