YouTube заблокирует каналы российских СМИ по всему миру

YouTube заблокирует каналы российских пропагандистских государственных медиа по всему миру.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"YouTube начинает немедленную блокировку каналов российских государственных медиа по всему миру", — написал Федоров в своем Телеграмме.
Напомним, уже более полутора сотен компаний отказались работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, а также поставлять туда свою продукцию и сервисы. ТСН.ua публикуют полный список.
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