Популярные алкогольные напитки Jack Daniel's и Finlandia уходят с рынка России

В то же время компания-производитель поддерживает своих коллег в Украине.

Американская компания Brown-Forman, владеющая брендом виски Jack Daniel's и водки Finlandia, останавливает свою деятельность в России.

Об этом сообщила компания на своем сайте.

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"Мы с ужасом наблюдаем, как миллионы украинцев продолжают сталкиваться с мрачными реалиями войны. Наши мысли с ними и со всеми теми, кто полон страха и неопределенности, перемещен и желает убежища, страдает, ищет покоя, скучает и теряет близких... В свете войны в Украине мы приостанавливаем коммерческие операции в России" , — пишет Brown-Forman.

Компания отмечает, что поддерживает тесный контакт с украинскими коллегами, оказывает помощь и финансовую поддержку, чтобы помочь в это трудное время.

Кроме того, Brown-Forman производит пожертвования ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Международному Медицинскому Корпусу, организациям, которые помогают украинским детям и беженцам и предлагают медицинскую помощь.

Напомним, что на 9 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний. ТСН.ua публикует полный список.