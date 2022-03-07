Платформа по поиску работы Upwork прекращает работу в России и Белоруссии

Платформа по поиску работы Upwork прекращает работу в России и Белоруссии

Компания предоставит Украине миллион долларов для гуманитарной помощи, а также будет способствовать развитию фрилансеров.

Платформа по поиску работы Upwork приостанавливает работу в России и Беларуси.

Об этом сообщила президент и генеральный директор Upwork Хейден Браун.

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"Война президента России Владимира Путина против Украины поставила под сомнение нашу миссию, ценности и нашу оперативную способность предоставить экономические возможности тем, кто этого хочет. С сегодняшнего дня (7 марта – ред.) Upwork прекращает работу в России и Беларуси", — говорится в заявлении .

Upwork перестает поддерживать новое поколение бизнеса в России и Беларуси. В течение следующих нескольких дней клиенты в России и Беларуси больше не смогут создавать новые аккаунты, заключать новые контракты, а также их не будет видно в поиске.

В то же время действующие контракты с клиентами в регионе продолжат действовать.

"Если изменится геополитическая ситуация в России и Белоруссии, мы надеемся, что сможем возобновить деятельность", — отметила Хейден Браун.

Следует отметить, что Upwork готовится оказать поддержку украинским фрилансерам, в частности, речь идет о:

пожертвование в размере 1 миллиона долларов в поддержку украинского населения;

содействие украинским фрилансерам сохранить карьеру, "на которой они так упорно работали, независимо от того, способны ли они работать сейчас;

программы, облегчающие клиентам поддерживать существующие отношения и оказывать финансовую помощь талантам в Украине;

программу на 100 000 долларов для предоставления гуманитарной помощи в Украине.

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