Платформа по поиску работы Upwork прекращает работу в России и Белоруссии

Компания предоставит Украине миллион долларов для гуманитарной помощи, а также будет способствовать развитию фрилансеров.
Платформа по поиску работы Upwork приостанавливает работу в России и Беларуси.
Об этом сообщила президент и генеральный директор Upwork Хейден Браун.
"Война президента России Владимира Путина против Украины поставила под сомнение нашу миссию, ценности и нашу оперативную способность предоставить экономические возможности тем, кто этого хочет. С сегодняшнего дня (7 марта – ред.) Upwork прекращает работу в России и Беларуси", — говорится в заявлении .
Upwork перестает поддерживать новое поколение бизнеса в России и Беларуси. В течение следующих нескольких дней клиенты в России и Беларуси больше не смогут создавать новые аккаунты, заключать новые контракты, а также их не будет видно в поиске.
В то же время действующие контракты с клиентами в регионе продолжат действовать.
"Если изменится геополитическая ситуация в России и Белоруссии, мы надеемся, что сможем возобновить деятельность", — отметила Хейден Браун.
Следует отметить, что Upwork готовится оказать поддержку украинским фрилансерам, в частности, речь идет о:
- пожертвование в размере 1 миллиона долларов в поддержку украинского населения;
- содействие украинским фрилансерам сохранить карьеру, "на которой они так упорно работали, независимо от того, способны ли они работать сейчас;
- программы, облегчающие клиентам поддерживать существующие отношения и оказывать финансовую помощь талантам в Украине;
- программу на 100 000 долларов для предоставления гуманитарной помощи в Украине.
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