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Найбільший рекламний холдинг WPP припинив роботу в Росії

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Найбільший рекламний холдинг WPP припинив роботу в Росії

Associated Press

Компанія заявила, що надасть фінансову та іншу практичну допомогу 200 співробітникам, які працюють на WPP в Україні.

Найбільший рекламний холдинг WPP оголосив про припинення роботи у Росії і звільнення усіх працівників компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті WPP.

"Рада WPP дійшла висновку, що постійна присутність WPP в Росії буде суперечити нашим цінностям як компанії, і тому ми припиняємо нашу діяльність в країні", — повідомили в холдингу.

WPP подякував 1400 співробітникам , що працювали в холдингу, за відданість компанії та клієнтам.

Водночас компанія заявила, що надасть фінансову та іншу практичну допомогу 200 співробітникам, які працюють на WPP в Україні.

"Наші 200 людей в Україні продемонстрували надзвичайну стійкість і хоробрість перед обличчям жахливого нападу на їхню країну, і ми надихнулися їх прикладом і підтримкою з боку їхніх колег у регіоні та в усьому світі. Ми підтримуємо постійний контакт з лідерами в Україні, щоб надати фінансову та іншу практичну допомогу", — повідомили у WPP.

WPP співпрацюватиме з ООН, аби провести екстренний збір коштів на допомогти людям, змушеним покинути свої домівки в пошуках безпеки в інших частинах України або сусідніх країнах.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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