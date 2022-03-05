Найбільший рекламний холдинг WPP припинив роботу в Росії

Компанія заявила, що надасть фінансову та іншу практичну допомогу 200 співробітникам, які працюють на WPP в Україні.

Найбільший рекламний холдинг WPP оголосив про припинення роботи у Росії і звільнення усіх працівників компанії.

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті WPP.

"Рада WPP дійшла висновку, що постійна присутність WPP в Росії буде суперечити нашим цінностям як компанії, і тому ми припиняємо нашу діяльність в країні", — повідомили в холдингу.

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WPP подякував 1400 співробітникам , що працювали в холдингу, за відданість компанії та клієнтам.

Водночас компанія заявила, що надасть фінансову та іншу практичну допомогу 200 співробітникам, які працюють на WPP в Україні.

"Наші 200 людей в Україні продемонстрували надзвичайну стійкість і хоробрість перед обличчям жахливого нападу на їхню країну, і ми надихнулися їх прикладом і підтримкою з боку їхніх колег у регіоні та в усьому світі. Ми підтримуємо постійний контакт з лідерами в Україні, щоб надати фінансову та іншу практичну допомогу", — повідомили у WPP .