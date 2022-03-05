"Україна в своїх не стріляє": Зеленський про знищення міст армією РФ

"Україна в своїх не стріляє": Зеленський про знищення міст армією РФ

Окупанти нищать будинки, дитячі садочки і церкви, наголосив президент.

Україна не стріляє у свої громадян і не підриває житлові будинки.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Всі на Донбасі для нас завжди були і будуть українцями, нашими громадянами...У Донецьку, в Луганську, в Херсоні, в Бердянську, в Мелітополі, в Конотопі - усіх наших містах, в усіх містах нашої держави України", - наголосив він.

Натомість російська армія знищує цивільну інфраструктруту, вбиває мирних грмадян.

"Подивіться на Харків, на Чернігів - на 500 кілограмові бомби, які скидали на будинки українців. Вбивали нас, вбивали дітей ... На Бородянку, на розбиті школи, на підірвані садочки, на розбитий Харківський Успенський собор - на все те, що зробила Росія. Вона ж зробила це на ваших очах, тому захищайтесь, інакше вона забере і ваші життя і ваші дома", - наголосив глава держави.