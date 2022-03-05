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"Україна в своїх не стріляє": Зеленський про знищення міст армією РФ

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"Україна в своїх не стріляє": Зеленський про знищення міст армією РФ

Associated Press

Окупанти нищать будинки, дитячі садочки і церкви, наголосив президент.

Україна не стріляє у свої громадян і не підриває житлові будинки.

Про це у своєму відеозверненні сказав президент Володимир Зеленський.

"Всі на Донбасі для нас завжди були і будуть українцями, нашими громадянами...У Донецьку, в Луганську, в Херсоні, в Бердянську, в Мелітополі, в Конотопі -  усіх наших містах, в усіх містах нашої держави України", - наголосив він.

Натомість російська армія знищує цивільну інфраструктруту, вбиває мирних грмадян. 

"Подивіться на Харків, на Чернігів - на 500 кілограмові бомби, які скидали на будинки українців. Вбивали нас, вбивали дітей ... На Бородянку, на розбиті школи, на підірвані садочки, на розбитий Харківський Успенський собор - на все те, що зробила Росія. Вона ж зробила це на ваших очах, тому захищайтесь, інакше вона забере і ваші життя і ваші дома", - наголосив глава держави.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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