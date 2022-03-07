IT-компания Andersen прекращает работу в России

Andersen – компания по разработке программного обеспечения с полным циклом услуг, сертифицированный партнер Microsoft.
IT-компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами.
Об этом в своем телеграмме-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Друзья, хотим сделать важное заявление! Компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами", — сообщила компания в своем Фейсбуке.
Также Andersen выделили 1,5 млн долларов в помощь коллегам из Украины.
"Нет войне!", — подчеркнули в компании.
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