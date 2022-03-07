IT-компания Andersen прекращает работу в России

Andersen – компания по разработке программного обеспечения с полным циклом услуг, сертифицированный партнер Microsoft.

IT-компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами.

Об этом в своем телеграмме-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Друзья, хотим сделать важное заявление! Компания Andersen прекращает работу в РФ и разрывает партнерские отношения с российскими клиентами", — сообщила компания в своем Фейсбуке.

Также Andersen выделили 1,5 млн долларов в помощь коллегам из Украины.

"Нет войне!", — подчеркнули в компании.

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