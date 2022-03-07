IT-компанія Andersen припиняє роботу в Росії

IT-компанія Andersen припиняє роботу в Росії

Andersen - компанія з розробки програмного забезпечення з повним циклом послуг, сертифікований партнер Microsoft.

IT-компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Друзі, хочемо зробити важливу заяву! Компанія Andersen припиняє роботу в РФ та розриває партнерські відносини з російськими клієнтами", — повідомила компанія у своєму Фейсбуці.

Також Andersen виділили 1,5 млн доларів на допомогу колегам з України.

"Ні війні!", — наголосили в компанії.

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