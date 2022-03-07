Платформа з пошуку роботи Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі

Платформа з пошуку роботи Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі

Компанія надасть Україні мільйон доларів для гуманітарної допомоги, а також сприятиме розвитку фрілансерів.

Платформа з пошуку роботи Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомила президентка і генеральна директорка Upwork Хейден Браун.

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"Війна президента Росії Володимира Путіна проти України поставила під сумнів нашу місію, цінності та нашу оперативну здатність надати економічні можливості тим, хто цього прагне. Від сьогодні (7 березня - ред.) Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі", — йдеться в заяві.

Upwork припиняє підтримувати нове покоління бізнесу в Росії та Білорусі. Протягом наступних кількох днів клієнти в Росії та Білорусі більше не зможуть створювати нові облікові записи, укладати нові контракти, а також їх не буде видно в пошуку.

Водночас чинні контракти з клієнтами в регіоні продовжать діяти.

"Якщо зміниться геополітична ситуація в Росії та Білорусі, ми сподіваємося, що зможемо відновити діяльність", — зазначила Хейден Браун.

Слід зазначити, що Upwork готується надати підтримки українським фрілансерам, зокрема йдеться про:

пожертвування в розмірі 1 мільйона доларів на підтримку українського населення;

сприяння українським фрілансерам зберегти кар’єру, "над якою вони так наполегливо працювали, незалежно від того, чи здатні вони працювати зараз;

програми, які полегшують клієнтам підтримувати наявні відносини та надавати фінансову допомогу талантам в Україні;

програму на 100 000 доларів для надання гуманітарної допомоги в Україні.

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