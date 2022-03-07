Платформа з пошуку роботи Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі

Компанія надасть Україні мільйон доларів для гуманітарної допомоги, а також сприятиме розвитку фрілансерів.
Платформа з пошуку роботи Upwork призупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомила президентка і генеральна директорка Upwork Хейден Браун.
"Війна президента Росії Володимира Путіна проти України поставила під сумнів нашу місію, цінності та нашу оперативну здатність надати економічні можливості тим, хто цього прагне. Від сьогодні (7 березня - ред.) Upwork припиняє роботу в Росії та Білорусі", — йдеться в заяві.
Upwork припиняє підтримувати нове покоління бізнесу в Росії та Білорусі. Протягом наступних кількох днів клієнти в Росії та Білорусі більше не зможуть створювати нові облікові записи, укладати нові контракти, а також їх не буде видно в пошуку.
Водночас чинні контракти з клієнтами в регіоні продовжать діяти.
"Якщо зміниться геополітична ситуація в Росії та Білорусі, ми сподіваємося, що зможемо відновити діяльність", — зазначила Хейден Браун.
Слід зазначити, що Upwork готується надати підтримки українським фрілансерам, зокрема йдеться про:
- пожертвування в розмірі 1 мільйона доларів на підтримку українського населення;
- сприяння українським фрілансерам зберегти кар’єру, "над якою вони так наполегливо працювали, незалежно від того, чи здатні вони працювати зараз;
- програми, які полегшують клієнтам підтримувати наявні відносини та надавати фінансову допомогу талантам в Україні;
- програму на 100 000 доларів для надання гуманітарної допомоги в Україні.
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