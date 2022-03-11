"Укрпочта" предоставляет 70% скидки украинцам для "посылок из дома"

Оформить отправку можно как в отделении "Укрпочты", так и онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении "Укрпочты".

"Укрпочта" будет доставлять "посылку из дома" с 70% скидкой украинцам, которым пришлось покинуть Украину и уехать в Польшу, Румынию, Молдову, Венгрию и Словакию из-за российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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"Многие говорят, что чувствуют себя растерянными, когда попадает в другую страну. Для таких людей отправления с их домашними вещами, или просто купленными и привезенными из Украины, станет сигналом о том, что их дом, их привычная жизнь не остались где-то далеко. Нужно немного подождать, и снова можно будет вернуться домой", — прокомментировал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Отмечается, что оформить отправление можно как в отделении "Укрпочты", так и онлайн в личном кабинете или в мобильном приложении "Укрпочты". Для этого нужно указать вид отправления – международную посылку, и страну адресации – Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию или Молдову. Также следует заполнить таможенную декларацию.

"В настоящее время большинство отделений "Укрпочты" работает в обычном режиме. Однако в некоторых областях из-за военных действий временно невозможна доставка отправлений", — добавили в компании.

Стоит отметить, что 11 марта "Укрпочта" возобновила доставку крупнейших маркетплейсов и интернет-магазинов в Украине.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Киеве находится достаточное количество украинских войск, окружить или взять город невозможно.