"Укрпошта" надає 70% знижки українцям для "посилок з домівки"

Оформити відправлення можна як у відділенні "Укрпошти", так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному застосунку "Укрпошти".

"Укрпошта" буде доправляти "посилку з домівки" з 70% знижкою українцям, яким довелося покинути Україну та виїхати до Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини через російську агресію.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

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"Багато хто каже, що почувається розгубленим, коли потрапляє до іншої країни. Для таких людей відправлення з їхніми домашніми речами, або просто купленими і привезеними з України, стане сигналом про те, що їхній дім, їхнє звичне життя не залишилися десь далеко. Потрібно трохи почекати, і знову можна буде повернутися додому", - прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зазначається, що оформити відправлення можна як у відділенні "Укрпошти", так і онлайн в особистому кабінеті або в мобільному додатку "Укрпошти". Для цього потрібно вказати вид відправлення - міжнародна посилка, та країну адресації - Польщу, Румунію, Угорщину, Словаччину або Молдову. Також потрібно заповнити митну декларацію.

"Наразі більшість відділень "Укрпошти" працює у звичному режимі. Проте у деяких областях через воєнні дії тимчасово неможлива доставка відправлень", - додали в компанії.

Варто зазначити, що 11 березня "Укрпошта" відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів в Україні.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Києві перебуває достатня кількість українських військ, оточити чи взяти місто неможливо.