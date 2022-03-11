YouTube заблокує канали російських ЗМІ по всьому світові

YouTube заблокує канали російських пропагандистських державних медіа по всьому світові.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"YouTube починає негайне блокування каналів російських державних медіа по всьому світу", — написав Федоров у своєму Телеграмі.
Нагадаємо, вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.
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