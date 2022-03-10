Раніше для росіян стали частково не доступні функції Google Pay та Google Maps.

Хмарний сервіс Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії.

Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Нагадаємо, понад сотня компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

Зокрема, материнська компанія Google — Alphabet Inc. — заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії. Крім того, Google Pay частково заблокований для російських користувачів, а Google Maps не показує жодної інформації для Росії.

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