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Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії

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Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії

Associated Press

Раніше для росіян стали частково не доступні функції Google Pay та Google Maps.

Хмарний сервіс Google Cloud припинив реєстрацію нових користувачів із Росії.

Про це в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, понад сотня компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

Зокрема, материнська компанія Google — Alphabet Inc. — заявила про призупинення продажу онлайн-реклами в Росії. Крім того, Google Pay частково заблокований для російських користувачів, а Google Maps не показує жодної інформації для Росії.

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