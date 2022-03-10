Звукозаписна компанія Sony Music Group зупинила роботу в Росії

Наразі працювати в країні-агресорці відмовились близько півтори сотні компаній.

Звукозаписна компанія Sony Music Group призупинила свою діяльність у Росії.

Про це у Телеграм повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Sony Music Group призупинила діяльність у Росії. Листи із закликом від МКІП достукалися до отримувача", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній. ТСН.ua публікують повний список.

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