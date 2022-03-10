Гарантія безпеки чи небезпека: що таке Будапештський меморандум

Приклад України показав, що ідея ядерного роззброєння не виправдала себе.

8 березня депутати від "Слуги народу" запропонували країнам-партнеркам укласти конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не прийняло державу до свого складу. Водночас, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що Україні не потрібен другий Будапештський меморандум. "Все, що в ньому (меморандумі - ред.) написано – це що у разі загрози Україні учасники підписаного меморандуму проведуть консультації. Це ні про що. Це історично, я ніколи не приховував свого ставлення до цього документа, не були справжні гарантії", – пояснив голова МЗС.

ТСН.ua розповідає, що таке Будапештський меморандум.

Що таке Будапештський меморандум

Будапештський меморандум було укладено 1994 року у Будапешті (Угорщина) на саміті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Тоді Україна в рамках приєднання до договору "Про нерозповсюдження ядерної зброї" відмовилася від ядерного арсеналу. На той час він був третім за потужністю у світі після США і Росії. Меморандум підписали президенти США Білл Клінтон, Росії Борис Єльцин, України Леонід Кучма та прем'єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор. Три країни - США, Росія та Велика Британія - мали гарантувати Україні повну безпеку, а також брали на себе наступні зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України;

домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;

не застосовувати ядерну зброю як проти України, так і проти інших держав-учасниць Договору;

проводити консультації у разі виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Україна своєю чергою в рамках угоди 1996 року виконала свої зобов'язання та знищила 2 тисячі стратегічних ядерних боєзарядів, успадкованих від СРСР.

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Проте, як виявилося, жодних гарантій безпеки цей меморандум Україні так і не забезпечив: 2014 року Росія незаконно анексувала Крим та розв'язала війну на Донбасі, порушив міжнародну угоду.

Загострення 2022 року

Під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки президент України Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки. За його словами, якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.

Оголошуючи про визнання ОРДЛО того ж дня (21 лютого), Володимир Путін побіжно та маніпулятивно послався на промову Зеленського в Мюнхені, заявивши, що Україна нібито може отримати ядерну зброю, а Росія не може не реагувати на це. За три дні він розв'язав повномасштабну війну.

Низка експертів зазначають, що приклад України показав, що ідея ядерного роззброєння не виправдала себе, а захоплення Криму та окупація сходу України навряд чи стали б можливими, якби Київ не пішов шляхом одностороннього ядерного роззброєння.