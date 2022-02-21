Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації в Радбезі ООН

Україна на основі Будапештського меморандуму запросила термінові консультації в Радбезі ООН

Рішення про відправлення запиту щодо консультацій в Радбезі ООН доручив президент України.

У Міністерстві закордонних справ України на основі Будапештського меморандуму запросили термінові консультації Ради безпеки ООН для зниження напруги навколо нашої держави.

Про це повідомив міністр українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у Twitter.

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Очільник МЗС зазначив, що рішення про відправлення офіційного запиту до Радбезу ООН ухвалене за дорученням президента України Володимира Зеленського.

"На дорученні президента України Володимира Зеленського зробив офіційний запит до країн-членів Радбезу ООН з проханням негайно провести консультації, згідно зі статтею 6 Будапештського меморандуму, для обговорення термінових дій, спрямованих на деескалацію, а також практичних кроків для гарантування безпеки України ", - написав міністр.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у Мюнхені оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки.

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