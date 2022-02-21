Украина на основе Будапештского меморандума запросила срочные консультации в Совбезе ООН

Украина на основе Будапештского меморандума запросила срочные консультации в Совбезе ООН

Решение об отправке запроса по консультациям в Совбезе ООН поручил президент Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины на основе Будапештского меморандума были запрошены срочные консультации Совета безопасности ООН для снижения напряжения вокруг нашего государства.

Об этом сообщил министр украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Глава МИД отметил, что решение об отправке официального запроса в Совбез ООН принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

"По поручению президента Украины Владимира Зеленского сделал официальный запрос к странам-членам Совбеза ООН с просьбой немедленно провести консультации, согласно статье 6 Будапештского меморандума, для обсуждения срочных действий, направленных на деэскалацию, а также практических шагов для обеспечения безопасности Украины", - написал министр

Напомним, Владимир Зеленский в Мюнхене объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) по гарантиям безопасности.

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