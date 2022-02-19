Зеленский поручил созвать переговоры участников Будапештского меморандума

Украинский президент заявил, что наше государство находится в "вакууме безопасности".

Выступая на Мюнхенской конференции безопасности, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) относительно гарантий безопасности.

Об этом стало известно из трансляции выступления.

Зеленский сообщил, что инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума.

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“Созвать их поручено министру иностранных дел [Дмитрию Кулебе]. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению”, — заявил украинский президент.

Также Зеленский предложил в ближайшее время созвать саммит государств постоянных членов Совета безопасности ООН с участием Украины, Германии и Турции "в целях решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых действенных гарантий безопасности для Украины".

Президент Украины подчеркнул, что пока наше государство не является членом оборонного альянса, оно находится в "серой" зоне и "вакууме безопасности".

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видит оснований отдельно обсуждать гарантии безопасности Украины , как это предлагает президент Украины Владимир Зеленский.

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