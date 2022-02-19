Зеленський ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму

Український президент заявив, що наша держава перебуває в ”безпековому вакуумі” .

Під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки президент України Володимир Зеленський оголосив, що ініціює переговори учасників Будапештського меморандуму (Україна, Росія, США та Велика Британія) щодо гарантій безпеки.

Про це стало відомо із трансляції виступу.

Зеленський повідомив, що ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму.

Також читайте Росія перекрила виїзд на окупований Донбас

“Скликати їх доручено міністру іноземних справ [Дмитру Кулебі]. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів”, - заявив український президент.

Також Зеленський запропонував у найближчий час скликати саміт держав постійних членів Ради безпеки ООН за участю України, Німеччини та Туреччини “з метою розв'язання безпекових викликів у Європі і напрацювання нових дієвих безпекових гарантій для України”.

Президент України підкреслив, що поки наша держава не є членом оборонного альянсу, вона перебуває у "сірій" зоні та у “безпековому вакуумі”.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не бачить підстав окремо обговорювати гарантії безпеки України , як це пропонує президент України Володимир Зеленський.

Читайте також: