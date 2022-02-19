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Росія перекрила виїзд на окупований Донбас

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Росія перекрила виїзд на окупований Донбас

Associated Press

Проте жителів ОРДЛО ще вивозять до РФ.

Російські прикордонники заявили, що тимчасово перекрили виїзд з країни до окупованих територій Донецької та Луганської областей, проте вивезених жителів ОРДЛО продовжують приймати у прикордонних регіонах РФ. 

Про це повідомляє "Интерфакс".

Людей з окупованих територій Донбасу пропускають через шість автомобільних і два залізничних пункти пропуску у восьми місцях перетину кордону.

Наразі російські пропагандистські ЗМІ заявляють про вивезення населення тимчасово окупованих територій Донбасу автобусами і поїздами до Ростовської області, де вже оголошено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, 18 лютого ватажки бойовиків "ЛНР" та "ДНР" зробили відеозаяви про нібито "загрозу війни" та примусове вивезення мирних жителів до Росії, щоб звинуватити Україну в "агресії". 

Згодом з’ясувалося, що ці відео ватажки бойовиків записали заздалегідь ще 16 лютого, що свідчить про заплановану операцію окупантів.

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