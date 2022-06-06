Палацовий переворот: час грає проти Путіна, який залишився без власної армії

Путін погрожує бити по тим цілям, які до цього начебто не чіпав, якщо США таки поставлять Україні дальнобійні ракетні системи.

Про це кремлівський "фюрер" сказав у першому від початку широкомасштабної війни проти України інтерв’ю головному російському пропагандистському каналу, яке показали у неділю ввечері, 5 червня. Проте повноцінним інтерв’ю цей кількахвилинний монолог назвати навряд чи можна. Це швидше нагадувало спробу Москви показати Заходу, що їхній вождь живий і працює.

Поки кремлівські пропагандисти намагалися вгадати, по яким саме цілям може вдарити Путін, сперечаючись, чи будуть вони в Україні, чи за її межами, у Держдумі розтлумачили слова їхнього царя. Голова комітету з оборони Андрій Картаполов заявив, що в разі поставок Києву дальнобійних РСЗВ (понад 80 км), вони битимуть по інфраструктурі та будівлям органів державної влади. Тобто, вочевидь, по Верховній Раді, Кабміну та Офісу президента.

Насправді це не новина. До того ж, це щось таке, чого Росія не намагалася зробити раніше. У березні, коли Москва ракетами поцілила по головному залізничному вокзалу Києва, справжньою ціллю був Генштаб та Міноборони. Тому всі ці погрози варто розглядати не інакше, як залякування через втрату російською армією наступального потенціалу на Донбасі та на Півдні.

До того ж, не дарма західна преса продовжує писати про смертельну хворобу Путіна. Схоже, це вже зовсім і не секрет і ніяка не конспірологія. Останнім про рак у Путіна, із посиланням на секретну доповідь Пентагону США, написало американське видання Newsweek. Це розуміють і в Кремлі, що вже посилило боротьбу за трон між головними російськими кланами.

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За словами військового експерта Олега Жданова, Путін розуміє, що у нього обмаль часу через слабке здоров’я, яке дедалі погіршується. Саме тому він хоче якнайшвидше завершити справу свого життя – відновлення СРСР або Російської імперії.

"Але він розуміє, що здоров’я у нього здає, часу обмаль, і він вже починає вести розмови про так званий транзит влади. Йому потрібен виконавець, який "бігатиме", буде засідати і говорити, бо для Путіна це вже дуже велике навантаження, якого він не витримує. А він буде сидіти в кабінеті чи в бункері і керувати, даючи вказівки", - вважає Олег Жданов.

А США чекають палацового перевороту в Росії. І для цього є передумови.

По-перше, оточення Путіна бачить, що зі здоров’ям у нього не дуже, тому міжусобна боротьба загострюється.

По-друге, починає сипатися владна вертикаль, особливо силова. Путін змінив вже третього генерала, який керує війною проти України.

По-третє, і, що найважливіше, ЗСУ добивають особисту армію Путіна – першу танкову армію.

Тобто, Путін фактично залишився "голий", не маючи власної кишенькової охорони. За словами Олега Жданова, перша танкова армія – це була придворна і політична армія. Дивізіями цієї армії в РФ творили політику, особливо внутрішню.

"На сьогодні я не знаходжу в РФ інших військових з’єднань і частин, які б могли зайти до Москви, щоб або захистити владу, або її захопити. Єдина сила, на яку б я сьогодні звернув увагу, - це 30 тис. багнетів, як казав Кадиров, які стоять у нього під рушницею. Тим більше, що штаб-квартира частини його підрозділів знаходиться в Москві і в Санкт-Петербурзі", - каже Олег Жданов.

До речі, минулого тижня Кадиров особисто приїздив до Москви на зустріч із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, якого, як подейкують, Путін відсторонив від керівництва війною проти України, як і голову Генштабу Валерія Герасимова. Одразу після цієї зустрічі Кадиров заявив, що Шойгу начебто пообіцяв прискорити хід війни проти України.

Цікаво, що їхня зустріч відбулася рівно на 100-й день після початку широкомасштабної російської війни. При цьому, за словами військового експерта Олега Жданова, головне питання, яке було на порядку денному перемовин Кадирова і Шойгу, - з якого боку кремлівської стіни стоятимуть бійці Кадирова: з внутрішньої, тобто захищаючи Кремль; чи з зовнішньої, штурмуючи його.

"Хоча парадокс у тому, що всі бійці Кадирова – це бійці Росгвардії, яка має командувача. Це генерал Золотов –близький друг Путіна. Він його особисто призначав, щоб керувати Росгвардією, яка є федеральною правоохоронною структурою. Але її частиною, яка дислокується і комплектується в основному з місцевих жителів Чечні, командує регіональний чиновник (Кадиров – ред.). Я казав, що з цього почнеться розвал силової системи Росії", - підсумовує Олег Жданов.