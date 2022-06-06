Жданов пояснив, чому США затягують надання озброєння Україні

Військовий експерт припустив, на що роблять ставку США.

Олег Жданов вважає, що США затягують надання озброєння Україні, оскільки чекають на переворот в Росії.

Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю ТСН.ua.

"Сполучені Штати намагаються дочекатися, і я так думаю, що вони в деякій мірі затягують надання озброєння, вони чекають дворцового перевороту саме в Росії. Їм потрібна ціла Росія в тих кордонах, в яких вона є сьогодні. Для того, щоб так званий образ ворога для існування НАТО не зник з мапи європейського континенту", - зазначив він.

Нагадаємо, Жданов розповів, чи вигідна Росії затяжна війна.

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