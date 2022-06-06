Борис Джонсон підтвердив передавання Україні РСЗВ

Прем’єр-міністр Великої Британії підтвердив передавання Україні сучасних реактивних систем залпового вогню.

Велика Британія надасть Україні ракетні системи M270 та постачатиме боєприпаси M31A1 у великих масштабах.

Про це у Twitter повідомив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Ми не можемо стояти осторонь, поки російська далекобійна артилерія розрівнює міста і вбиває невинних мирних жителів. Велика Британія подарує Збройним силам України реактивні системи залпового вогню, щоб вони могли ефективно відбивати триваючий наступ Росії", - написав він.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.



The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

На сайті британського уряду зазначається, що рішення про передачу було узгоджене з США, які нададуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Нагадаємо, Путін пригрозив ударами по нових об’єктах, якщо США нададуть Україні ракетні комплекси.

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