Єрмак показав відео з БТРами, що вирушають до України зі США

Єрмак показав відео з БТРами, що вирушають до України зі США

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував відеозапис, на якому зафіксоване завантаження нової партії американських бронетранспортерів М113 для відправлення до України.

На відео вказано та показано, що військова техніка пройшла всю необхідну технічну перевірку перед надсиланням на допомогу в боротьбі з російською агресією.

Відповідний ролик Єрмак виклав у Мережу 3 травня.

"Бронетранспортери М113 готуються до відправки в Україну", – йдеться в короткому повідомленні голови ОП.

Зауважимо, що 14 травня Сухопутні війська ЗСУ показали фото, як українські військові опановують ці БТРиM113, що вже перебувають на озброєнні піхоти.

Нагадаємо, Велика Британія планує надати Україні ракетні системи середньої дальності з точним наведенням на відстань до 80 км.

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