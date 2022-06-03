Ермак показал видео с БТРами, отправляющимися в Украину из США

Ермак показал видео с БТРами, отправляющимися в Украину из США

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видеозапись, на которой зафиксирована загрузка новой партии американских бронетранспортеров М113 для отправки в Украину.

На видео указано и показано, что военная техника прошла необходимую техническую проверку перед отправкой на помощь в борьбе с российской агрессией.

Соответствующий ролик Ермак выложил в Сеть 3 мая.

"Бронетранспортеры М113 готовятся к отправке в Украину", – говорится в коротком сообщении главы ОП.

Отметим, что 14 мая Сухопутные войска ВСУ показали фото, как украинские военные овладевают этими БТРи M113, уже находящимися на вооружении пехоты.

Напомним, Великобритания планирует предоставить Украине ракетные системы средней дальности с точной наводкой на расстояние до 80 км.

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