В России военный бронетранспортер раздавил автомобиль с водителем: фото

В городе Махачкале в российском Дагестане произошло смертельное ДТП с участием бронетранспортера и "Лады Приора".

Как сообщают российские Telegram-каналы, авария произошла возле пешеходного перехода.

Вероятно, водитель легкового автомобиля притормозил, чтобы пропустить людей, а водитель БТР не остановился и буквально раздавил машину. Водитель "Лады" скончался до приезда "скорой помощи".

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В региональном управлении МВД РФ подтвердили факт ДТП, сообщив, что обстоятельства и причины аварии выясняются.

В издании The Moscow Times отметили, что с начала войны против Украины в России ДТП с участием военной техники происходят регулярно – преимущественно в приграничных регионах. Только в первой половине 2024 года в Белгородской области РФ пять человек погибли в авариях с участием российских военных.

Напомним, ранее в столице Дагестана Махачкали произошли мощные взрывы на АЗС. В результате ЧП там погибли и пострадали люди.

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