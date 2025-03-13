Кому достанется ЗАЭС: Трамп заявил о "непростом процессе"

Также Трамп сказал, что украинская сторона обсуждала вступление в НАТО, "но все знают, какой наш ответ".

На переговорах с Украиной Соединенные Штаты обсуждали "вопросы о землях, которые будут сохранены и потеряны, и все остальные элементы окончательного соглашения".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

"Мы обсуждали с Украиной вопросы относительно земель, которые будут сохранены и потеряны, и все остальные элементы окончательного соглашения. Эта очень большая электростанция – кому она достанется (ЗАЭС – ред.). Это непростой процесс, но первая фаза – это прекращение огня", – говорит Трамп.

Также он сказал, что украинская сторона обсуждала вступление в НАТО, "но все знают, какой наш ответ".

"По правде говоря, они знают этот ответ 40 лет. Так что многие детали окончательного соглашения фактически обсуждены", — подытожил президент США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов говорить с Путиным о прекращении огня.

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