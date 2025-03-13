Кому дістанеться ЗАЕС: Трамп заявив про "непростий процес"

Також Трамп сказав, що українська сторона обговорювала вступ до НАТО, "але всі знають, яка наша відповідь".

На переговорах з Україною Сполучені Штати обговорювали "питання щодо земель, які будуть збережені та втрачені, та всі інші елементи остаточної угоди".

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Білому домі під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

"Ми обговорювали з Україною питання щодо земель, які будуть збережені та втрачені, та всі інші елементи остаточної угоди. Ця дуже велика електростанція – кому вона дістанеться (ЗАЕС – ред.). Це непростий процес, але перша фаза – це припинення вогню", – каже Трамп.

Також він сказав, що українська сторона обговорювала вступ до НАТО, "але всі знають, яка наша відповідь".

"Чесно кажучи, вони знають цю відповідь 40 років. Тож багато деталей остаточної угоди фактично обговорено", – підсумував президент США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий говорити з Путіним про припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.