Трамп про припинення вогню: сподіваємося, Росія вчинить правильно

Американський лідер наголосив, що сьогодні стане зрозуміло, чи підтримує Російська Федерація пропозицію про перемир'я.

Президент США Дональд Трамп назвав заяву Володимира Путіна щодо перемир'я багатообіцяючою і готовий до розмови з російським президентом.

Про це він сказав у четвер, 13 березня, під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Американський президент повідомив, що його посланець Стів Віткофф веде серйозні переговори у Москві.

Він нагадав, що Україна уже погодилася на повне припинення вогню і висловив сподівання, що "Росія зробить те саме".

"Я чув, що в РФ все йде добре. Сподіваємося, що Росія вчинить правильно", — сказав Трамп.

При цьому американський лідер наголосив, що сьогодні стане зрозуміло, чи підтримує Російська Федерація пропозицію про перемир'я.

"Зараз ми побачимо, чи буде Росія в угоді, і якщо ні, то це буде дуже прикрий момент для світу", - додав президент США.

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Коментуючи заяву Путіна про перемир'я, президент США назвав її багатообіцяючою, але не повною.

"Хотів би бачити припинення вогню з боку РФ. Я готовий говорити з ним [президентом РФ Володимиром Путіним]", - сказав Трамп.

Він також наголосив, що Сполучені Штати та інші країни платять за цю війну "величезну ціну", очевидно, маючи на увазі вартість військової підтримки.

"Тисячі молодих людей вбивають одне одного щотижня, і ми хочемо, щоб це припинилося", - вкотре повторив Дональд Трамп.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси". Російський президент також заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

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