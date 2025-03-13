Росія висунула США вимоги для припинення війни в Україні — Reuters

Росія представила США список вимог щодо угоди про припинення війни проти України та перезавантаження відносин з Вашингтоном.

Про це пише Reuters з посиланням на два джерела.

За словами джерел, російські та американські офіційні особи обговорювали умови під час особистих і дистанційних розмов протягом останніх трьох тижнів.

"Вони назвали умови Кремля широкими та схожими на вимоги, які він раніше висував Україні, США та НАТО", – йдеться у статті.

Ці попередні умови включали відсутність членства Києва в НАТО, угоду про нерозміщення іноземних військ в Україні та міжнародне визнання заяви президента Володимира Путіна про те, що Крим і чотири області належать Росії.

"Президент США Дональд Трамп чекає від Путіна повідомлення про те, чи погодиться він на 30-денне перемир'я, про яке президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що прийме як перший крок до мирних переговорів. Прихильність Путіна потенційній угоді про припинення вогню все ще залишається невизначеною", - уточнюють журналісти.

Деякі американські посадовці, законодавці та експерти побоюються, що Путін використає перемир'я, щоб посилити, як вони кажуть, спробу розділити США, Україну та Європу та підірвати будь-які переговори.

Нагадаємо, 11 березня США погодилися відновити військову допомогу та обмін розвідувальними даними після того, як Україна висловила готовність підтримати пропозицію про припинення вогню.

Україна підтвердила свою готовність до 30-денного припинення вогню, однак це не означає заморожування конфлікту.

Американська пропозиція передбачає повне припинення вогню в українсько-російській війні, і це є більшим за пропозицію про перемир’я на морі та в повітрі, з якою на переговорах у Джидді виступала українська сторона, заявив 11 березня у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Коментуючи результати переговорів, їхній учасник держсекретар США Марко Рубіо повторив тезу про те, що українсько-російська війна "не має військового вирішення".

"Перш ніж вести переговори, потрібно припинити стрілянину. Українці на це погодилися. Ми сподіваємося, що росіяни скажуть "так", щоб ми могли закінчити війну у спосіб, який буде прийнятним для обох сторін", – сказав очільник зовнішньополітичного відомства США, додавши, що "ні" з боку Росії означатиме перешкоду цим зусиллям.

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