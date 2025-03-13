Стармер і Макрон готують план із гарантіями безпеки для України - Bloomberg

Ідея, зокрема, передбачає розміщення західних військ в Україні, що підтримав би президент США Дональд Трамп.

Франція і Велика Британія хочуть посилити позиції України на переговорах. Президент США Дональд Трамп тим часом прагне врегулювання війни з Росією.

Про це пише видання Bloomberg.

"Дві ядерні держави Європи розробляють план безпекових гарантій для Києва, у той час як Москва наполягає на значному скороченні української армії у межах можливих домовленостей. У середу в Парижі відбулася зустріч міністрів оборони п'яти провідних європейських країн, де було узгоджено підтримку України на тлі змін у політиці США", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер та його французький колега Еммануель Макрон обговорюють створення міжнародної коаліції з 37 країн для підтримки України.

"У разі досягнення мирних домовленостей держави Європи, Співдружності та Азії нададуть фінансування, військові сили, літаки або кораблі для захисту України від подальшої російської агресії", - пише видання.

Найближчими днями військове керівництво представить детальні варіанти розміщення миротворчих сил для розгляду Стармером і Макроном. Усі пропозиції також будуть обговорені з іншими світовими лідерами.

Згодом напрацювання буде передано президенту США. Союзники сподіваються переконати Вашингтон взяти на себе зобов'язання у сфері повітряної розвідки та захисту кордонів без залучення американських військових.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над планом припинення вогню, який потім представлять США.

Велика Британія і Франція створять "коаліцію охочих" для надання гарантій безпеки Україні в разі укладення мирної угоди. Обидві країни готові направити миротворців до України за умови надання гарантій безпеки з боку США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з європейськими партнерами готує план, який повинен наблизити справедливий та стійкий мир.

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