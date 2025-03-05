Європейський план миру буде готовий найближчим часом — Зеленський

Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.
Україна разом з європейськими партнерами готує план, який повинен наблизити справедливий та стійкий мир.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у розмові з премʼєр-міністром Словенії Робертом Голобом.
Під час цієї розмови український лідер поінформував словенського прем’єра про саміт лідерів у Лондоні.
“Готуємо план перших кроків для наближення справедливого та стійкого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом”, - зауважив Зеленський.
Український президент відзначив, що Європа має спільне бачення щодо закінчення війни та гарантій безпеки.
“Вона [Європа] повинна бути за столом майбутніх переговорів разом з Україною та США”, - наголосив він.
Нагадаємо, саміт у Лондоні присвячений Україні й спільному європейському майбутньому, який відбувся 2 березня, засвідчив сильну підтримку України, воїнів та цивільних, а також незалежності держави.
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