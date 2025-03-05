Неочікуване відкриття: в Англії знайшли давні монети, яким понад 2000 років

Хоча монети мали певну цінність, вони навряд чи становили значні статки у давнину.

На сході Англії поблизу села Бартон Бендіш у графстві Норфолк пошуковці за допомогою металошукача виявили колекцію римських срібних монет. Знахідка складається з 16 денаріїв, датованих періодом від пізньої Римської республіки до правління Марка Аврелія у II столітті н. е.

Про це повідомляє Live Science.

Серед зображень на монетах є постаті римських імператорів, зокрема Марка Аврелія

Серед зображень на монетах є постаті римських імператорів, зокрема Марка Аврелія, відомого своєю філософською працею "Наодинці з собою". Також на одній із монет зображена його дружина Фаустина II.

Експерт із нумізматики Служби історичного середовища Норфолка Адріан Марсден зазначив, що скарб знайшли приблизно за 16 км на південь від міста Кінгс-Лінн. Він припустив, що, хоча монети мали певну цінність, вони навряд чи становили значний статок у давнину.

Відкриття відбулося 2023 року, але офіційно про нього повідомили місцевій владі лише в березні 2024-го. Наразі експерти перевіряють, чи можна знахідку класифікувати як "скарб" за англійським законодавством. Відповідно до нього, артефакти мають містити щонайменше 10% золота або срібла і бути віком понад 300 років. Якщо монети відповідатимуть цим критеріям, їх можуть передати до музею, а пошуковці отримають компенсацію.

Скарб знайшли приблизно за 16 км на південь від міста Кінгс-Лінн

Історично Норфолк відігравав важливу роль у римській Британії, де були розташовані великі вілли та стратегічні дороги, що сприяли торгівлі та сільському господарству. Дослідники припускають, що монети могли закопати для збереження – це була поширена практика в часи, коли не існувало банківських установ.

Аналіз показав, що монети датуються періодом між 57 р. до н. е. та 176 р. н. е., коли римська валюта залишалася стабільною. На відміну від скарбів, знайдених у часи економічних криз, що зазвичай складаються з монет однієї епохи, ця колекція охоплює майже два століття, що свідчить про тривалу сталість срібного вмісту у римських денаріях.

На той час денарій містив срібло, яке мало реальну вартість і відповідало купівельній спроможності монети – це явище називають "нефідуціарною" валютою. На відміну від сучасних грошей, які значною мірою покладаються на довіру до державної підтримки, римські монети мали власну матеріальну цінність.