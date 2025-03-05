Неожиданное открытие: в Англии нашли древние монеты, которым более 2000 лет

Хотя монеты имели определенную ценность, они вряд ли составляли значительное состояние в древности.

На востоке Англии вблизи села Бартон Бендиш в графстве Норфолк поисковики с помощью металлоискателя обнаружили коллекцию римских серебряных монет. Находка состоит из 16 динариев, датированных периодом от поздней Римской республики до правления Марка Аврелия во II веке н. э.

Об этом сообщает Live Science.

Среди изображений на монетах есть фигуры римских императоров, в частности Марка Аврелия

Среди изображений на монетах есть фигуры римских императоров, в частности Марка Аврелия, известного своим философским трудом "Наедине с собой". Также на одной из монет изображена его жена Фаустина II.

Эксперт по нумизматике Службы исторической среды Норфолка Адриан Марсден отметил, что клад нашли примерно в 16 км к югу от города Кингс-Линн. Он предположил, что хотя монеты имели определенную ценность, они вряд ли составляли значительное состояние в древности.

Открытие состоялось в 2023 году, но официально о нем сообщили местным властям только в марте 2024-го. Пока эксперты проверяют, можно ли находку классифицировать как "сокровище" по английскому законодательству. Согласно ему, артефакты должны содержать не менее 10% золота или серебра и быть старше 300 лет. Если монеты будут соответствовать этим критериям, их могут передать музею, а поисковики получат компенсацию.

Клад нашли примерно в 16 км к югу от города Кингс-Линн.

Исторически Норфолк играл важную роль в римской Британии, где находились большие виллы и стратегические дороги, способствовавшие торговле и сельскому хозяйству. Исследователи предполагают, что монеты могли закопать для хранения – это была распространенная практика во времена, когда не было банковских учреждений.

Анализ показал, что монеты датируются периодом между 57 г. до н. э. и 176 г. н. э., когда римская валюта оставалась стабильной. В отличие от сокровищ, найденных во времена экономических кризисов, обычно состоящих из монет одной эпохи, эта коллекция охватывает почти два столетия, что свидетельствует о длительном постоянстве серебряного содержания в римских денариях.

К тому времени денарий содержал серебро, которое имело реальную стоимость и соответствовало покупательной способности монеты – это явление называют "нефидуциарной" валютой. В отличие от современных денег, которые в значительной степени полагаются на доверие к государственной поддержке, римские монеты обладали собственной материальной ценностью.