Европейский план мира будет готов в ближайшее время — Зеленский

Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности.
Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и стабильный мир.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
В ходе этого разговора украинский лидер проинформировал словенского премьера о саммите лидеров в Лондоне.
"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время”, — заметил Зеленский.
Украинский президент отметил, что Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности.
"Она [Европа] должна быть за столом предстоящих переговоров вместе с Украиной и США", — подчеркнул он.
Напомним, саммит в Лондоне посвященный Украине и общему европейскому будущему, который состоялся 2 марта, подтвердил сильную поддержку Украины, воинов и гражданских, а также независимости государства.
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