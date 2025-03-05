Европейский план мира будет готов в ближайшее время — Зеленский

Украина вместе с европейскими партнерами готовит план, который должен приблизить справедливый и стабильный мир.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

В ходе этого разговора украинский лидер проинформировал словенского премьера о саммите лидеров в Лондоне.

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"Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время”, — заметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности.

"Она [Европа] должна быть за столом предстоящих переговоров вместе с Украиной и США", — подчеркнул он.

Напомним, саммит в Лондоне посвященный Украине и общему европейскому будущему, который состоялся 2 марта, подтвердил сильную поддержку Украины, воинов и гражданских, а также независимости государства.

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