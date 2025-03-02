Саммит в Лондоне по Украине: Зеленский сообщил о решениях европейских лидеров

Президент заявил о ряде важных встреч и решений в ближайшее время.

Саммит в Лондоне посвященный Украине и общему европейскому будущему, который состоялся 2 марта, подтвердил сильную поддержку Украины, воинов и гражданских, а также независимости государства.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Работаем в Европе все вместе, чтобы была надежная основа для сотрудничества с Америкой ради настоящего мира и гарантированной безопасности. Единство Европы – на очень высоком уровне, которого давно не было", – сказал он.

По его словам, идет обсуждение с партнерами гарантий безопасности и условия справедливого мира для Украины.

"Готовим ряд важных встреч и решений в ближайшее время", – сказал президент.

Он также поблагодарил всех партнеров Украины за усилия по приближению стабильного и гарантированного мира.

Напомним, Великобритания предоставит Украине дополнительный пакет помощи на ракеты ПВО. Об этом стало известно по итогам саммит по Украине в Лондоне.

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