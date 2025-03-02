Водителям приготовиться: в Украине введены новые правила для водителей

В Украине сменили важные правила для водителей. Для граждан внедряют усовершенствованную систему онлайн регистрации услуг.

Что изменится для автомобилистов с 11 марта – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Нововведение для водителей

С 18 февраля 2025 года в 53 сервисных центрах МВД Украины заработала новая система электронной очереди (Е-запись), позволяющая заранее регистрироваться на получение услуг. Теперь слоты для записи автоматически формируются на три недели вперед. Каждый день в системе открываются новые даты для регистрации. Например, 18 февраля можно было записаться на 11 марта, 19 февраля – на 12 марта.

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Вот какие услуги можно получить в сервисных центрах МВД: сдача теоретического и практического экзамена на водительские права; регистрация и перерегистрация автомобилей; обмен водительского удостоверения, включая международное. Сейчас действует переходный период, когда можно записываться как по старой, так и по новой системе, но уже с 11 марта 2025 будут действовать только новые правила. Примечательно, что существуют определенные ограничения и правила использования электронной системы:

"Физические лица могут регистрироваться до 4 раз в месяц; для юридических – не более 4 записей в день; если гражданин четыре раза не появится и не отменит запись заранее, его учетная запись будет заблокирована; отмена записи возможна не позднее чем за 2 часа до назначенного времени."

При воздушной тревоге обслуживание прекращается, но после сигнала «отбой» очередь продолжается с того же места.

Советы водителям и новые правила выезда за границу для водителей

Примечательно, что с 1 января для водителей заработали новые правила выезда за границу. Одним из главных изменений является введение новых правил для "зеленой карты", которая теперь будет действовать только со следующего дня после ее оформления. Это значит, что водители больше не смогут получить страховку непосредственно перед выездом и сразу пересечь границу. Также важно планировать оформление полиса раньше времени, чтобы избежать задержек на границе.

Примечательно, что все заключенные до 1 января 2025 г. договоры международного страхования предыдущего образца будут действительны до завершения срока их действия.

С 2025 года также вводится электронный формат полисов, который будет признан во всех странах-членах системы "Зеленая карта". Водители могут хранить электронный сертификат на смартфоне и не будут вынуждены печатать бумажную версию. Еще одним важным изменением является то, что страховые компании с 2025 года смогут самостоятельно определять цены, что позволит водителям выбирать выгодные предложения.

Для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, водители должны оформить полис "Зеленая карта" раньше времени. Пограничная служба имеет право отказать в пересечении границы при отсутствии действующего страхового сертификата. Важно, чтобы информация о договоре страхования была внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ. Ранее цены на полис "Зеленая карта" варьировались в зависимости от типа транспорта и периода страхования. Однако с 2025 года стоимость будет определяться страховыми компаниями по своему усмотрению.

Для оформления полиса необходимо иметь:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт или ID-карту;

ИНН.

Водительские права

Однако это не единственные изменения для украинских водителей. Напомним, что теперь водительские удостоверения будут доставляться через выбранного почтового оператора, а также упростили процедуру снятия с учета автомобилей. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Также владельцам транспортных средств предоставлено право снимать автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.

Такие изменения будут способствовать облегчению процедуры для тех, кто пользуется транспортными средствами, сезонно или временно не использует их. Цель этих изменений – повышение гибкости и удобства административных услуг для граждан.

Фото: Unsplash

Новые правила оформления ДТП

Нововведения затронули и правила оформления ДТП. Теперь водители могут покинуть место ДТП и освобождаются от необходимости вызвать полицию.

Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения. Эти изменения позволяют водителям самостоятельно составлять сообщения о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) для страховых компаний без участия полицейских, используя бумажную или электронную форму. После того, как водители заполнят сообщение, они вправе покинуть место аварии и не обязаны информировать полицию о ДТП. Однако есть ряд условий для оформления ДТП без участия полиции.

До нововведения для оформления европротокола нужно было, чтобы сумма убытков не превышала 80 000 грн. Теперь этот лимит отменен, а максимальная сумма страховой выплаты за ущерб имуществу в результате ДТП выросла до 250 000 грн. Для полисов, заключенных до 2025 года, предел остался на уровне 160 000 грн. Европротокол можно оформить как через онлайн-систему, так и посредством бумажного бланка. Цифровой сервис проверяет правильность вводимых данных и предупреждает о возможных ошибках. Информация о ДТП будет сразу отправлена в страховые компании обеих сторон и сохранена в базе данных МТСБУ.

Новые светофоры

В прошлом году сообщалось, что в 2025 году в Украине изменятся стандарты светофоров на дорогах. В частности, вместо обычного зеленого появится изумрудный свет, а также изменится вид стрелок, регулирующих направление движения. Сообщается, что национальный стандарт вступит в силу с 1 мая 2025 года. Таким образом, с этой даты новые светофоры должны соответствовать изменениям. Одно из главных новшеств касается зеленого света. Вместо стандартного зеленого цвета появится изумрудный. Это яркий оттенок зеленого с легким синеватым оттенком, имеет высокую насыщенность и блеск. Считается, что изумрудный цвет более заметен на дороге и, соответственно, лучше воспринимается водителями.

Какими будут стрелки на светофорах

Сейчас на линзы светофоров наносят сплошные стрелки, указывающие на направление движения. С мая появятся шевронные стрелки. На линзах светофоров появятся именно они, поскольку лучше видны издалека и помогают водителям сориентироваться быстрее.

Какие еще будут изменения

Во всех велосипедных светофорах будет размещаться значок велосипеда. Они будут иметь линзу 100 мм для велосипедных дорожек и размещаться справа от дороги или линзу 200 мм, если светофор расположен над дорогой.

Кроме того, таймеры обратного отсчета начнут устанавливать как на пешеходных, так и транспортных светофорах. Вводятся новые кнопки вызова сигнала светофора и устройства звукового оповещения. Напомню, что проезд на запретный сигнал светофора — одна из причин ДТП. Не забывайте простое и очень важное правило: водитель должен двигаться только на зеленый сигнал светофора! А с 2025 года – на изумрудный. Нарушение правил проезда на запрещающий сигнал светофора – это административный штраф в размере 510 гривен.

Как избежать штрафа по ПДД

Примечательно, что в Украине нарушение ПДД обычно карается административными штрафами, но в отдельных случаях полицейские могут ограничиться предупреждением. Юридические эксперты объяснили, когда такая возможность может быть, сообщает "Автотема". Предупреждение может быть вынесено в случаях малозначительных нарушений, не создающих серьезной угрозы безопасности на дороге. К примеру, если водитель немного пересек стоп-линию или выбрал для движения левую полосу при наличии свободной правой. Водители вправе обратиться к патрульному с просьбой заменить штраф на предупреждение, ссылаясь на статью 22 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Однако следует помнить, что решение остается за полицейским, который оценивает ситуацию.

Напомним и о том, для кого в дальнейшем работает система "Путь". В ГНСУ дали разъяснения о выезде за границу.