Водіям приготуватися: в Україні запроваджено нові правила для керманичів

В Україні змінили важливі правила для водіїв. Для громадян запроваджують удосконалену систему онлайн-реєстрації послуг.

Що зміниться для автомобілістів від 11 березня – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Нововведення для водіїв

Від 18 лютого 2025 року у 53 сервісних центрах МВС України запрацювала нова система електронної черги (Е-запис), яка дозволяє заздалегідь реєструватися на отримання послуг. Тепер слоти для запису автоматично формуються на три тижні вперед. Щодня у системі відкриваються нові дати для реєстрації. Наприклад, 18 лютого можна було записатися на 11 березня, 19 лютого – на 12 березня тощо.

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Ось які послуги можна отримати у сервісних центрах МВС: складання теоретичного та практичного іспиту на водійські права; реєстрація та перереєстрація автомобілів; обмін посвідчення водія, включаючи міжнародне. Наразі діє перехідний період, коли можна записуватись як за старою, так і за новою системою, але вже від 11 березня 2025 року діятимуть лише нові правила. Примітно, що існують певні обмеження та правила використання електронною системою:

"Фізичні особи можуть реєструватися до 4 разів на місяць; для юридичних – не більше 4 записів на день; якщо громадянин чотири рази не з’явиться і не скасує запис заздалегідь, його обліковий запис буде заблоковано; скасування запису можливе не пізніше ніж за 2 години до призначеного часу."

Під час повітряної тривоги обслуговування припиняється, але після сигналу «відбій» черга продовжується з того ж місця.

Поради водіям і нові правила виїзду за кордон для керманичів

Примітно, що від 1 січня для водіїв запрацювали і нові правила виїзду за кордон. Однією з головних змін є введення нових правил для "зеленої картки", що тепер буде діяти лише з наступного дня після її оформлення. Це означає, що водії більше не зможуть отримати страховку безпосередньо перед виїздом і одразу перетнути кордон. Також важливо планувати оформлення полісу завчасно, щоб уникнути затримок на кордоні.

Примітно, що всі укладені до 1 січня 2025 договори міжнародного страхування попереднього зразка будуть чинними до завершення строку їх дії.

Від 2025 року також запроваджується електронний формат полісів, який буде визнано в усіх країнах-членах системи "Зелена картка". Водії зможуть зберігати електронний сертифікат на смартфоні і не будуть змушені друкувати паперову версію. Ще однією важливою зміною є те, що страхові компанії з 2025 року зможуть самостійно визначати ціни, що дозволить водіям обирати найвигідніші пропозиції.

Для того, щоб безперешкодно перетинати кордон, водії повинні оформити поліс "Зелена картка" завчасно. Прикордонна служба має право відмовити у перетині кордону у разі відсутності чинного страхового сертифіката. Важливо, щоб інформація про договір страхування була внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ. Раніше ціни на поліс "Зелена картка" варіювалися залежно від типу транспорту і періоду страхування. Проте від 2025 року вартість буде визначатися страховими компаніями на власний розсуд.

Для оформлення поліса необхідно мати:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

паспорт або ID-картку;

ІНН.

Водійські права

Однак, це не єдині зміни для українських водіїв. Нагадаю, що тепер водійські посвідчення доставлятимуть через вибраного поштового оператора, а також спростили процедуру зняття з обліку автомобілів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Також власникам транспортних засобів надано право знімати автомобілі з обліку, якщо вони тимчасово не беруть участь у дорожньому русі на території України.

Такі зміни сприятимуть полегшенню процедури для тих, хто користується транспортними засобами сезонно або тимчасово не використовує їх. Метою цих змін є підвищення гнучкості та зручності адміністративних послуг для громадян.

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Нові правила оформлення ДТП

Нововведення торкнулися і правил оформлення ДТП. Тепер водії можуть покинути місце ДТП і звільняються від необхідності викликати поліцію.

Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Ці зміни дозволяють водіям самостійно складати повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) для страхових компаній без участі поліцейських, використовуючи паперову чи електронну форму. Після того, як водії заповнять повідомлення, вони мають право покинути місце аварії і не зобов'язані інформувати поліцію про ДТП. Однак, є низка умов для оформлення ДТП без участі поліції.

До нововведення для оформлення європротоколу, потрібно було, щоб сума збитків не перевищувала 80 000 грн. Тепер цей ліміт скасовано, а максимальна сума страхової виплати за шкоду майну внаслідок ДТП зросла до 250 000 грн. Для полісів, укладених до 2025 року, ліміт залишився на рівні 160 000 грн. Європротокол можна оформити як через онлайн-систему, так і за допомогою паперового бланка. Цифровий сервіс перевіряє правильність введених даних і попереджає про можливі помилки. Інформація про ДТП буде відразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ.

Нові світлофори

Минулоріч повідомлялось, що у 2025 році в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах. Зокрема, замість звичайного зеленого з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на дорозі і, відповідно, краще сприймається водіями.

Якими будуть стрілки на світлофорах

Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше.

Які ще будуть зміни

На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватись праворуч від дороги, або – лінзу 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою.

Крім того, таймери зворотного відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд на заборонний сигнал світлофора — одна з причин ДТП. Не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатися тільки на зелений сигнал світлофора! А з 2025 року – на смарагдовий. Порушення правил проїзду на заборонний сигнал світлофору — це адміністративний штраф у розмірі 510 гривень.

Як уникнути штрафу за ПДР

Примітно, що в Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням. Юридичні експерти пояснили, коли така можливість може бути, повідомляє "Автотема". Попередження може бути винесене у випадках малозначних порушень, які не створюють серйозної загрози безпеці на дорозі. Наприклад, якщо водій трохи перетнув стоп-лінію або обрав для руху ліву смугу за наявності вільної правої. Водії мають право звернутися до патрульного з проханням замінити штраф на попередження, посилаючись на статтю 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте варто пам’ятати, що рішення залишається за поліцейським, який оцінює ситуацію.

Нагадаємо і про те, для кого надалі працює система "Шлях". У ДПСУ дали роз’яснення про виїзд за кордон.