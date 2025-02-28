Для кого надалі працює система "Шлях": у ДПСУ дали роз’яснення про виїзд за кордон

Лише 2-3% чоловіків, які виїжджали за кордон, були водіями гуманітарних вантажів.

В Україні від 27 лютого закрили можливість виїзду за кордон через систему "Шлях" для водіїв-чоловіків, які доставляли гуманітарну допомогу. Водночас система надалі працює для водіїв міжнародних перевезень товарів, вантажів і пасажирів.

Про це речник Державної прикордонної служби України Руслан Демченко розповів у ефірі "Ранок.LIVE"

Демченко нагадав, що раніше дозвіл на виїзд через систему "Шлях" водіям-перевізникам гуманітарних вантажів надавало Міністерство інфраструктури або обласні військові адміністрації. Однак від 27 лютого такі дозволи більше не видаються.

"Тепер інформація про таких водіїв до системи "Шлях" не вноситься. Обласні військові адміністрації не можуть виносити відповідні рішення. Натомість ті громадяни, які планують слідувати за гуманітарною допомогою або медичними вантажами, можуть перетнути кордон за іншими правилами, підставами. Зокрема, це ті, які виключені з військового обліку, хто має відстрочку або підпадає під інші норми", – розповів речник ДПСУ.

Також читайте Мінкульт припиняє видавання листів сприяння для артистів: в ДПСУ розповіли деталі

Він зауважив, що лише 2-3% чоловіків, які виїжджали за кордон, були водіями гуманітарних вантажів.

"Якщо говорити про систему "Шлях" загалом і відштовхнутися від загального перетину кордону чоловіками на виїзд, то фактично близько 50% чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України, – це водії, які здійснюють міжнародні перевезення. Близько 2-3% – це ті водії, які слідували за гуманітарними вантажами. Це такий невеликий відсоток. Після водіїв на другому місці йдуть особи з інвалідністю, які перетинають кордон, багатодітні чоловіки або ж ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю", – поінформував Демченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України припинив роботу системи "Шлях" для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі.