Акули пошматували російського туриста, його друг потонув

На Філіппінах у популярному місці відпочинку акули пошматували російського туриста, а інший громадянин РФ потонув. Інцидент стався після того, як на острові Теркс і Кайкос акула відкусила туристці руки.

Як пише Daily Star, у четвер, 27 лютого, поблизу острова Верде, поряд із містом Пуерто-Галера, четверо туристів та інструктор мали зануритися в популярному серед любителів дайвінгу місці. Щойно люди спустилися у воду, їх вже віднесло сильною підводною течією. Місцева берегова охорона, яка патрулює цей район, повідомила, що двом російським туристам вдалося врятуватися і повернутися на човен разом із інструктором, але двоє інших зникли безвісти.

Інструктори та водолази розпочали пошуки і через годину знайшли чоловіків. 39-річного Максима Мелехова виявили непритомним, його доправили до лікарні, але врятувати не вдалося. Другого зниклого – 29-річного Іллю Перегудіна – розірвали акули, водолази знайшли його вже без руки, але змогли витягнути тіло на сушу.

Водолази, які працюють в цьому районі вже багато років, припустили, що інцидент не був несподіваним. Кажуть, що води біля острова Верде дуже небезпечні, оскільки декілька різних факторів створюють ідеальний шторм. Сильна течія з великою силою затягує людину на глибину, а рятувальні буї розривають в руках від тиску. Після того, як людина опускається на 15-20 метрів, подолати течію такої сили вже неможливо через те, що водолаз має до 20 кг амуніції. Крім того, в цьому районі присутні акули, які становлять велику загрозу для туристів.

На Філіппінах водиться багато видів акул, зокрема китові акули, акули-молоти, чорні рифові акули та мегаротові акули.

Нагадаємо, 2024 року в усьому світі сталося 47 неспровокованих нападів акул на людей. Відомо, скільки людей загинули.

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